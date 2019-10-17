Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. Когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у неё», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

22-летняя россиянка в трёх сетах взяла верх со счётом 6:2, 1:6, 7:5 над 25-летней украинкой, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянной на Кубке Кремля под первым номером.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.