Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков

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Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. Когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у неё», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

22-летняя россиянка в трёх сетах взяла верх со счётом 6:2, 1:6, 7:5 над 25-летней украинкой, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянной на Кубке Кремля под первым номером.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

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