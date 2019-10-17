Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков
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- РИА Новости
«У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. Когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у неё», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.
22-летняя россиянка в трёх сетах взяла верх со счётом 6:2, 1:6, 7:5 над 25-летней украинкой, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянной на Кубке Кремля под первым номером.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.