СМИ: Медведев отказался от участия в турнире ATP в Вене

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Россиянин Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
СМИ: Медведев отказался от участия в турнире ATP в Вене
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Михаль Самульский в Twitter, четвёртая ракетка мира не примет участия в турнире из-за усталости. 

По этой же причине Медведев пропустил «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

Турнир в Вене состоится с 21 по 27 октября.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре турнира. При этом на шести последних турнирах, в которых Медведев участвовал, он доходил до финала, в том числе на US Open.

Ранее теннисист Андрей Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.

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