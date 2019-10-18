СМИ: Медведев отказался от участия в турнире ATP в Вене

Россиянин Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Как сообщает журналист Михаль Самульский в Twitter, четвёртая ракетка мира не примет участия в турнире из-за усталости.

По этой же причине Медведев пропустил «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

Турнир в Вене состоится с 21 по 27 октября.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре турнира. При этом на шести последних турнирах, в которых Медведев участвовал, он доходил до финала, в том числе на US Open.

Ранее теннисист Андрей Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.