СМИ: Медведев отказался от участия в турнире ATP в Вене
- РИА Новости
Как сообщает журналист Михаль Самульский в Twitter, четвёртая ракетка мира не примет участия в турнире из-за усталости.
По этой же причине Медведев пропустил «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.
Турнир в Вене состоится с 21 по 27 октября.
В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре турнира. При этом на шести последних турнирах, в которых Медведев участвовал, он доходил до финала, в том числе на US Open.
Ранее теннисист Андрей Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.