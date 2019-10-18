«Айлендерс» одолел «Виннипег» в НХЛ, Варламов отразил 32 броска

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«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» одолел «Виннипег» в НХЛ, Варламов отразил 32 броска
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Мэттью Барзал, а также отличился Джош Бейли. У хозяев единственную шайбу забросил Николай Элерс.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 33.

Таким образом, коллектив из Нью-Йорка одержал третью победу подряд.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» с Ильёй Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ.

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