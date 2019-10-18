«Айлендерс» одолел «Виннипег» в НХЛ, Варламов отразил 32 броска
- Reuters
- © James Carey Lauder-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Мэттью Барзал, а также отличился Джош Бейли. У хозяев единственную шайбу забросил Николай Элерс.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 33.
Таким образом, коллектив из Нью-Йорка одержал третью победу подряд.
Ранее «Лос-Анджелес Кингз» с Ильёй Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ.