«Айлендерс» одолел «Виннипег» в НХЛ, Варламов отразил 32 броска

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Мэттью Барзал, а также отличился Джош Бейли. У хозяев единственную шайбу забросил Николай Элерс.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 33.

Таким образом, коллектив из Нью-Йорка одержал третью победу подряд.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» с Ильёй Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ.