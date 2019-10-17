Агент уверен, что дисквалифицированный Зыков не принимал допинг намеренно
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«Он не принимал допинг осознанно. Я полностью поддерживаю своего клиента», — приводит слова Хеджеса инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём Twitter.
24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.
Ранее Джордж Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет.