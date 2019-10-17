Агент уверен, что дисквалифицированный Зыков не принимал допинг намеренно

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Ролланд Хеджес, агент нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова, прокомментировал дисквалификацию своего клиента на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение антидопинговых правил.
Агент уверен, что дисквалифицированный Зыков не принимал допинг намеренно
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«Он не принимал допинг осознанно. Я полностью поддерживаю своего клиента», — приводит слова Хеджеса инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём Twitter.

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.

Ранее Джордж Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет.

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