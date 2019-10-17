Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович

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Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от форвардов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, играющих за «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси», он не любит говорить о себе.
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
  • Reuters

«Что касается того, что я не говорю о своих достижениях, как это делают Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович, то я предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди. Я знаю, кем являюсь, чего достиг и что могу ещё сделать, но я держу это в себе. Своё слово обо мне могут сказать люди. Я не люблю говорить о себе, мне нравится говорить о команде», — приводит слова Месси Marca.

32-летний аргентинец считается одним из лучших футболистов современности. В его активе 34 клубных трофея, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов, а также множество индивидуальных призов, среди которых «Золотой мяч», который он завоевал пять раз.

В составе сборной Аргентины он выиграл Олимпиаду.

Ранее Месси рассказал, почему стал чаще травмироваться.

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