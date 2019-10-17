Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
- Reuters
«Что касается того, что я не говорю о своих достижениях, как это делают Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович, то я предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди. Я знаю, кем являюсь, чего достиг и что могу ещё сделать, но я держу это в себе. Своё слово обо мне могут сказать люди. Я не люблю говорить о себе, мне нравится говорить о команде», — приводит слова Месси Marca.
32-летний аргентинец считается одним из лучших футболистов современности. В его активе 34 клубных трофея, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов, а также множество индивидуальных призов, среди которых «Золотой мяч», который он завоевал пять раз.
В составе сборной Аргентины он выиграл Олимпиаду.
Ранее Месси рассказал, почему стал чаще травмироваться.