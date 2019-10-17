Месси рассказал, почему стал чаще травмироваться

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Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об изменениях в организме, которые происходят с возрастом.
Месси рассказал, почему стал чаще травмироваться
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Голова свежая, кажется, что тебе всё ещё 25 лет. Ты пытаешься делать то же самое, что и раньше. Но тело сопротивляется. Приходится быть осторожнее и аккуратнее, бережнее к себе. Стараешься по-другому относиться к тренировкам и готовиться к матчам», — цитирует Месси «Спорт-Экспресс».

Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы. В июне футболисту исполнилось 32 года.

Ранее сообщалось, что Месси получил «Золотую бутсу» в третий раз подряд.

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