Месси третий год подряд вручили «Золотую бутсу»
- © Daisuke Nakashima/AFLO
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Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
Форвард получил эту награду третий год подряд. При этом всего на его счету шесть «Золотых бутс».
В сезоне-2018/19 Месси забил 36 мячей в испанской футбольной Примере, что позволило ему набрать 72 очка.
Вторым по этому показателю стал нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе с 33 голами (66 очков). Замкнул тройку лучших форвард итальянской «Сампдории» Фабио Квальярелла с 26 забитыми мячами (52 очка).
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет предложить Месси контракт на десять лет.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019