Месси третий год подряд вручили «Золотую бутсу»

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Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам минувшего сезона.
Месси третий год подряд вручили «Золотую бутсу»
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба каталонцев. 

Форвард получил эту награду третий год подряд. При этом всего на его счету шесть «Золотых бутс».

В сезоне-2018/19 Месси забил 36 мячей в испанской футбольной Примере, что позволило ему набрать 72 очка. 

Вторым по этому показателю стал нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе с 33 голами (66 очков). Замкнул тройку лучших форвард итальянской «Сампдории» Фабио Квальярелла с 26 забитыми мячами (52 очка).

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет предложить Месси контракт на десять лет.

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