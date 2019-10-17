Хоккеист Зыков высказался о своей дисквалификации за допинг

Российский форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моём организме. Принимаю наказание. Я хочу принести извинения своей семье, партнёрам по команде, клубу и болельщикам. Я намерен усердно работать во время отстранения, чтобы к моменту его окончания быть максимально готовым помочь команде», — приводит слова Зыкова пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка.

Ранее в «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила.