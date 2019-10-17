Футбольный агент прокомментировал назначение Тедеско главным тренером «Спартака»

Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал назначение экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».

«За последние пять лет как-то развеялась эта вера, повсеместное преклонение перед иностранными тренерами, но «Спартак» снова решил обратиться к иностранцу», — заявил он.

По его словам, после отличного сезона в «Шальке» о Тедеско начали говорить, но на следующий год произошёл провал, и он остался без работы.

Абрамов также отметил, что «Спартаку» нужна встряска, которая происходит всегда, когда появляется новый тренер.

«Главный положительный момент: Тедеско вроде едет с удовольствием. Он хочет, есть желание. Чудес от него сейчас никто не ждёт», — сказал эксперт.

Абрамов выразил надежду, что у Тедеско всё получится.

Ранее бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о назначении Тедеско.