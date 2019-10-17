СМИ: Биатлонистка Сабитова решила выступать за сборную Белоруссии

Российская биатлонистка Аделина Сабитова намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Белоруссии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 22-летняя спортсменка и Белорусская федерация биатлона обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход.

Отмечается, что СБР удовлетворил запрос, и теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов.

Сабитова прежде не привлекалась в выступлениям за национальные команды России.

Ранее сообщалось, что Ольга Подчуфарова будет выступать за сборную Словении по биатлону.