Павлюченко высказался о возможном переходе Дзюбы в «Интер»

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о возможном переходе форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».
Павлюченко высказался о возможном переходе Дзюбы в «Интер»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мне английский чемпионат интереснее, я всегда его смотрел. Но когда за «Милан» играл Андрей Шевченко, то я подглядывал за Серией А, но мне итальянский чемпионат не нравился никогда. Я бы на его месте поехал бы в Европу, он вырос как футболист в России. Если он хочет открыть себя по-новому в Европе, то надо уезжать, а если его все устраивает в России, то тогда пусть остаётся и на этом уровне продолжает играть», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Он отметил, что если Дзюба попадёт в хороший клуб, то сумеет вырасти и по-другому реализовать себя.

«Если бы у меня стоял выбор между «Интером» и «Эвертоном», то я бы выбрал «Эвертон». Я бы поиграл лучше в хорошем середнячке в чемпионате Англии — это моё мнение», — добавил бывший форвард английского «Тоттенхэм Хотспур», за который он забил 42 мяча в 113 матчах.

На протяжении карьеры Дзюба, помимо «Зенита», играл в московском «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».

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