Самедов считает, что «Спартак» на эмоциях после смены тренера должен обыграть «Рубин»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о предстоящем матче московской команды с казанским «Рубином» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Самедов считает, что «Спартак» на эмоциях после смены тренера должен обыграть «Рубин»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке», — приводит слова Самедова РИА Новости.

Он отметил, что не общался с бывшими одноклубниками и не владеет информацией о том, как они встретили нового тренера.

«Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста — хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли», — добавил футболист.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт 17 октября в Москве. Для Тедеско, назначенного главным тренером московской команды 14 октября, это будет первым матчем во главе «Спартака».

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к его назначению.

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