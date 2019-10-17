Самедов считает, что «Спартак» на эмоциях после смены тренера должен обыграть «Рубин»
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- РИА Новости
«Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке», — приводит слова Самедова РИА Новости.
Он отметил, что не общался с бывшими одноклубниками и не владеет информацией о том, как они встретили нового тренера.
«Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста — хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли», — добавил футболист.
Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт 17 октября в Москве. Для Тедеско, назначенного главным тренером московской команды 14 октября, это будет первым матчем во главе «Спартака».
Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к его назначению.