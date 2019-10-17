Тедеско — о критике экс-игроков «Спартака»: это подчёркивает, в каком большом клубе я оказался

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны ряда бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к назначению 34-летнего специалиста.
Тедеско — о критике экс-игроков «Спартака»: это подчёркивает, в каком большом клубе я оказался
  • ©spartak.com

«Меня радует, что есть реакция со стороны известных в прошлом футболистов. Это лишний раз подчёркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне нравится это. Главное, что я почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».

34-летний немецкий специалист сменил Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака». В настоящее время команда находится на 12-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Тедеско поделился мнением о Черчесове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить