Тедеско — о критике экс-игроков «Спартака»: это подчёркивает, в каком большом клубе я оказался

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны ряда бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к назначению 34-летнего специалиста.

«Меня радует, что есть реакция со стороны известных в прошлом футболистов. Это лишний раз подчёркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне нравится это. Главное, что я почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».

34-летний немецкий специалист сменил Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака». В настоящее время команда находится на 12-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Тедеско поделился мнением о Черчесове.