Тедеско поделился мнением о Черчесове

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к наставнику сборной России и экс-футболисту команды Станиславу Черчесову.
Тедеско поделился мнением о Черчесове
  • ©spartak.com

«Знаю Станислава Черчесова, игравшего в дрезденском «Динамо». Он легенда! Его работа в сборной России потрясающа. Макс, наш тренер вратарей, знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми. Он открытый и прямой, что очень здорово, говорит на немецком. Думаю, Черчесов — отличный мужик», — заявил Тедеско в интервью Sport24.

Также немецкий специалист добавил, что до него не доходили слухи о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

Ранее Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить