Тедеско поделился мнением о Черчесове

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к наставнику сборной России и экс-футболисту команды Станиславу Черчесову.

«Знаю Станислава Черчесова, игравшего в дрезденском «Динамо». Он легенда! Его работа в сборной России потрясающа. Макс, наш тренер вратарей, знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми. Он открытый и прямой, что очень здорово, говорит на немецком. Думаю, Черчесов — отличный мужик», — заявил Тедеско в интервью Sport24.

Также немецкий специалист добавил, что до него не доходили слухи о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

Ранее Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака».