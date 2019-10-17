Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что капитан команды Георгий Джикия является для него одним из членов тренерского штаба.

«Я поговорил с некоторыми футболистами, с кем-то ещё поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, игроков и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, его матчах за сборную России и самочувствии, потому что он пропустит следующий поединок», — сказал Тедеско в интервью «Чемпионату».

В настоящее время «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт в родных стенах с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

Ранее Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака».