Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско главным тренером команды.
Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»
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«Контракт до 2021 года — это абсолютно нормально, достаточно. Тедеско — выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Как футболисты и болельщики оценивают нового наставника? Оценят, когда завершим этот чемпионат», — приводит слова Федуна kp.ru.

Он отметил, что задачей 34-летнего специалиста будет сделать нынешнюю команду работоспособной.

«Медали? Да, но не в этом сезоне. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется», — добавил владелец клуба.

Ранее «Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско.

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