«Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Денис Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак».