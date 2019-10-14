Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.

Глушаков опубликовал в сторис своего Instagram мем с Ещенко и Тедеско.

«Брат, категория А. Брат, не лайкать!» — написал Глушаков.

Напомним, что в прошлом году Глушаков и Ещенко были отправлены в молодёжную команду «Спартака», после того как лайкнули пост с критикой бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

По окончании минувшего сезона Глушаков расторг контракт со «Спартаком», после чего перешёл в грозненский «Ахмат».

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Сергей Кузнецов покинул клуб.