Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»
- © Денис Глушаков / Instagram
Глушаков опубликовал в сторис своего Instagram мем с Ещенко и Тедеско.
«Брат, категория А. Брат, не лайкать!» — написал Глушаков.
Напомним, что в прошлом году Глушаков и Ещенко были отправлены в молодёжную команду «Спартака», после того как лайкнули пост с критикой бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.
По окончании минувшего сезона Глушаков расторг контракт со «Спартаком», после чего перешёл в грозненский «Ахмат».
С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.
«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.
В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Сергей Кузнецов покинул клуб.