Тренер «Спартака» Кузнецов покинул клуб

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Кузнецов был помощником бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который был уволен после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Кузнецов после этого был назначен исполняющим обязанности команды. Под его руководством «Спартак» проиграл «Краснодару» в 12-м туре со счётом 1:2.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.

Ранее «Шальке» пожелал Доменико Тедеско удачи на посту главного тренера «Спартака».