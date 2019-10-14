Тренер «Спартака» Кузнецов покинул клуб

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.
Тренер «Спартака» Кузнецов покинул клуб
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Кузнецов был помощником бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который был уволен после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Кузнецов после этого был назначен исполняющим обязанности команды. Под его руководством «Спартак» проиграл «Краснодару» в 12-м туре со счётом 1:2.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.

Ранее «Шальке» пожелал Доменико Тедеско удачи на посту главного тренера «Спартака».

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