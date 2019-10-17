Масвидаль заявил, что ему нравится стиль Нурмагомедова

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль выразил симпатию стилю ведения боя российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Масвидаль заявил, что ему нравится стиль Нурмагомедова
  • © ufc
  • Instagram

«Люди думают, что мне не нравятся борцы. Однако мне нравится Хабиб. Он валит соперников, бьёт их по лицу, пытается заставить сдаться. Круто, что во время боя он говорит с соперником, дразнит его. Именно во время поединка это и надо делать, а не трепаться перед началом боя», — заявил боец в интервью MMA Fighting.

Ближайший поединок Хорхе Масвидаль проведёт 2 ноября, где встретится с Нэйтом Диасом.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не вышел к журналистам на пресс-конференции в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить