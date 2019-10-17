Масвидаль заявил, что ему нравится стиль Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль выразил симпатию стилю ведения боя российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Люди думают, что мне не нравятся борцы. Однако мне нравится Хабиб. Он валит соперников, бьёт их по лицу, пытается заставить сдаться. Круто, что во время боя он говорит с соперником, дразнит его. Именно во время поединка это и надо делать, а не трепаться перед началом боя», — заявил боец в интервью MMA Fighting.

Ближайший поединок Хорхе Масвидаль проведёт 2 ноября, где встретится с Нэйтом Диасом.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не вышел к журналистам на пресс-конференции в Москве.