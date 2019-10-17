Масвидаль заявил, что ему нравится стиль Нурмагомедова
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«Люди думают, что мне не нравятся борцы. Однако мне нравится Хабиб. Он валит соперников, бьёт их по лицу, пытается заставить сдаться. Круто, что во время боя он говорит с соперником, дразнит его. Именно во время поединка это и надо делать, а не трепаться перед началом боя», — заявил боец в интервью MMA Fighting.
Ближайший поединок Хорхе Масвидаль проведёт 2 ноября, где встретится с Нэйтом Диасом.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не вышел к журналистам на пресс-конференции в Москве.