Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве

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Вместо чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на вопросы журналистов отвечал его двоюродный брат Умар.
Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве
  • @khabib_nurmagomedov
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Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в пресс-конференции, организованной одним из его спонсоров. Изначально старт общения с журналистами был отложен, хотя сам боец явился на мероприятие в назначенное время. Однако через 40 минут Нурмагомедов покинул мероприятие, а на вопросы отвечал его двоюродный брат Умар.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне боец не потерпел ни единого поражения и одержал 28 побед.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым.

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