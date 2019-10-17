Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве

Вместо чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на вопросы журналистов отвечал его двоюродный брат Умар.

Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в пресс-конференции, организованной одним из его спонсоров. Изначально старт общения с журналистами был отложен, хотя сам боец явился на мероприятие в назначенное время. Однако через 40 минут Нурмагомедов покинул мероприятие, а на вопросы отвечал его двоюродный брат Умар.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне боец не потерпел ни единого поражения и одержал 28 побед.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым.