Газзаев: Ганус бросает голословные обвинения, не приводя ни единого доказательства

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о внесении изменений в базу данных московской лаборатории.

«Заявления Гануса напоминают статьи в жёлтой прессе. Он бросает голословные обвинения, не называя фамилий и не приводя ни единого доказательства. Причём, возглавляя российское антидопинговое агентство, он делает это, выступая с американской трибуны. Я считаю, это непрофессионально, неэтично и непатриотично. Россия и так испытывает беспрецедентное и необоснованное давление со стороны Запада, в том числе и по линии спорта, а Ганус лишь подливает масло в огонь. Ему надо вспомнить, что он работает в российском агентстве, и дождаться официальных заявлений WADA, тем более что все ответы на свои вопросы от России они получили», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что база данных московской лаборатории была изменена с целью не допустить разглашения положительных допинг-проб у известных российских спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности в правительстве.

Ранее Ганус заявил, что WADA требует объяснений от российских властей.