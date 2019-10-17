Ганус: WADA требует объяснений от российских властей

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что WADA направило российским властям вопросы, на которые потребовало дать ответы.

«Существуют требования в связи с внесёнными в базу данных изменениями. Это не просто беседа. Всё уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно. Когда шла передача базы данных, я пытался быть вовлечённым в этот процесс, ведь он напрямую касался РУСАДА. Но нас к нему подпускать не стали, мы даже не получали информацию, хотя с WADA отношения рабочие. Нам просто сказали: «Ребята, извините, но без вас», — заявил Ганус в интервью RT.

Ранее Ганус рассказал, как ему удалось узнать, что часть базы данных московской лаборатории была удалена.