Ганус рассказал, как он узнал о махинациях в московской антидопинговой лаборатории

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как ему удалось узнать, что часть базы данных Московской лаборатории была удалена.
Ганус рассказал, как он узнал о махинациях в московской антидопинговой лаборатории
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Во-первых, РУСАДА получило от WADA такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определённая внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идёт о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Всё было сделано системно и организованно. Более того, Джонатан Тэйлор (председатель комитета WADA по соответствию. — RT) прямо заявил, что у привлечённых экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную», — заявил Ганус в интервью RT.

Ранее министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы РУСАДА Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

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