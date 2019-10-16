Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб

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Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб
  • РИА Новости

«Для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он также отметил, что Минспорта работает над инцидентом с пробами вместе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Международным олимпийским комитетом (МОК), а также другими спортивными федерациями.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Ганус заявил, что спрашивать о виновных в подделке базы данных московской лаборатории необходимо у Колобкова.

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