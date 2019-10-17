Marca: испанская полиция арестовала воров, ограбивших дома игроков «Реала» и «Атлетико»
- Reuters
Как сообщает Marca, испанская полиция произвела серию арестов в Мадриде и Толедо, в результате которой были найдены некоторые ценные вещи, принадлежащие футболистами тренерам «Реала» и «Атлетико».
Жертвами преступников становились Каземиро, Иско, Альваро Мората, тренер Зинедин Зидан и другие. В дом футболиста «Атлетико» Томаса Партея злоумышленники пытались пробраться дважды.
Ранее сообщалось, что «Барселона» выступила против переноса эль-класико в Мадрид.