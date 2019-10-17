Кёллерер: Сафин не мог выиграть финал Australian Open в 2002 году, потому что сильно напился

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Бывший австрийский теннисист Даниэль Кёллерер рассказал о состоянии экс первой ракетки мира Марата Сафина перед финалом турнира Australian Open в 2002 году.
Кёллерер: Сафин не мог выиграть финал Australian Open в 2002 году, потому что сильно напился
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Я начал пить, потому что увидел, как Марат Сафин напился перед финальным матчем Australian Open. Я сказал себе: «Хорошо, я всё время в рейтинге между 150-й и 180-й строчками и выше не поднимаюсь. А он будет играть в финале Australian Open, но сейчас так напился, что едва может ходить на своих двоих. Наверное, не так уж это и плохо». Сафин не мог выиграть, потому что сильно напился. Это было невероятно. Перед финалом он отпраздновал свой день рождения. Мне казалось, что он отмечает так, будто уже выиграл Australian Open», — цитирует Кёллерера Ubitennis.

В финале Australian Open 2002 Марат Сафин уступил шведу Томасу Юханссону со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:7.

Ранее Сафин не включил Овечкина в тройку самых популярных спортсменов России.

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