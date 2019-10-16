Сафин не включил Овечкина в тройку самых популярных спортсменов России
- Артём Дзюба
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Артём Дзюба — он молодец. Медведев и Нурмагомедов — красавцы, думаю тройки достаточно. Остальные пускай пытаются, борются», — приводит слова Сафина Матч ТВ.
Относительно Александра Овечкина бывший теннисист заявил, что его включение в данный список будет нечестным по отношению к остальным российским хоккеистам, демонстрирующим высокий уровень игры.
Ранее сообщалось, что Медведев снялся с Кубка Кремля из-за усталости.