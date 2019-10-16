Сафин не включил Овечкина в тройку самых популярных спортсменов России

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о том, кого можно называть самыми популярными спортсменами России.

Артём Дзюба

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Артём Дзюба — он молодец. Медведев и Нурмагомедов — красавцы, думаю тройки достаточно. Остальные пускай пытаются, борются», — приводит слова Сафина Матч ТВ. Относительно Александра Овечкина бывший теннисист заявил, что его включение в данный список будет нечестным по отношению к остальным российским хоккеистам, демонстрирующим высокий уровень игры. Ранее сообщалось, что Медведев снялся с Кубка Кремля из-за усталости.