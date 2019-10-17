Медведев: было бы круто посоревноваться с Овечкиным в точности

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что был бы не против принять участие в конкурсе на точность с хоккеистом Александром Овечкиным.

«Мне кажется, что теннисисты в целом точнее, так как при броске клюшкой погрешность больше. Но это всего лишь моё мнение, не уверен, что это соответствует действительности. Я бы с удовольствием принял участие в таком конкурсе, это было бы очень круто», — заявил Медведев в интервью RT.

По словам теннисиста он делал нечто похожее с легендами «Зенита» Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, а также бразильским полузащитником Малкомом.

«Правда, это был аналог дартса и они исполняли удары футбольным мячом. Мы оказались точнее, но они попали в умножение и за счёт этого выиграли», — добавил Медведев.

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