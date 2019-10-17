Медведев: Дзюба прыгнет выше, а 30 метров пробегу быстрее я

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кто бы вышел победителем, если бы он соревновался с Артёмом Дзюбой в прыжках в высоту и беге на 30 метров.
Медведев: Дзюба прыгнет выше, а 30 метров пробегу быстрее я
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но, как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артём. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я», — сказал Медведев в интервью RT.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что считает Карена Хачанова и Андрея Рублёва фаворитами турнира ATP в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

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