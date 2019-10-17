Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает Карена Хачанова и Андрея Рублёва новыми фаворитами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Так как Медведев снялся, ему просто объективно не нужно принимать участие, то Хачанов и Рублёв остаются главными фаворитами Кубка Кремля. Хочу отметить, что Рублёв в своём первом матче действовал слишком прямолинейно. Ему нужно добавить побольше творчества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за накопившейся усталости.

Ранее сообщалось, как Медведев привыкает к статусу суперзвезды тенниса.