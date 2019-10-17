Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева
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- РИА Новости
«Так как Медведев снялся, ему просто объективно не нужно принимать участие, то Хачанов и Рублёв остаются главными фаворитами Кубка Кремля. Хочу отметить, что Рублёв в своём первом матче действовал слишком прямолинейно. Ему нужно добавить побольше творчества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за накопившейся усталости.
Ранее сообщалось, как Медведев привыкает к статусу суперзвезды тенниса.