Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает Карена Хачанова и Андрея Рублёва новыми фаворитами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Так как Медведев снялся, ему просто объективно не нужно принимать участие, то Хачанов и Рублёв остаются главными фаворитами Кубка Кремля. Хочу отметить, что Рублёв в своём первом матче действовал слишком прямолинейно. Ему нужно добавить побольше творчества», — приводит слова Тарпищева ТАСС. 

Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за накопившейся усталости.

Ранее сообщалось, как Медведев привыкает к статусу суперзвезды тенниса.

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