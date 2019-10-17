Тарпищев считает, что Медведев может стать первой ракеткой мира

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Даниил Медведев имеет шансы возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Тарпищев считает, что Медведев может стать первой ракеткой мира
  • Reuters

«Даниил очень талантлив. Учитывая то, что он ещё не до конца сформировался в физическом плане, когда это произойдёт, Медведев может стать первым в мире. В перспективе должна стоять задача по формированию его стиля игры, который будет приносить успех в дальнейшем. Это так же, как было у Федерера: Роджер стал обыгрывать Надаля после того, как начал чаще выдвигаться к сетке, хотя раньше — при игре на задней линии — Рафаэль почти всегда оказывался победителем», — цитирует Тарпищева GoTennis

В настоящее время Даниил Медведев занимает четвёртое место в рейтинге АТР.

Ранее Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева.

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