Тарпищев считает, что Медведев может стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Даниил Медведев имеет шансы возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Даниил очень талантлив. Учитывая то, что он ещё не до конца сформировался в физическом плане, когда это произойдёт, Медведев может стать первым в мире. В перспективе должна стоять задача по формированию его стиля игры, который будет приносить успех в дальнейшем. Это так же, как было у Федерера: Роджер стал обыгрывать Надаля после того, как начал чаще выдвигаться к сетке, хотя раньше — при игре на задней линии — Рафаэль почти всегда оказывался победителем», — цитирует Тарпищева GoTennis.

В настоящее время Даниил Медведев занимает четвёртое место в рейтинге АТР.

Ранее Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева.