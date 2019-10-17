Глава Toro Rosso: Квят и Гасли облегчают мою жизнь

Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что хотел бы сохранить в своей команде гонщиков Даниила Квята и Пьера Гасли.

«Они облегчают мою жизнь. Квят и Гасли уже многое знают, мне нет нужды обучать их. Возможно, они слишком рано оказались в Red Bull. Я всегда говорю, что идеальный вариант для меня — работать с гонщиками на протяжении трёх сезонов. Посмотрим, что решат в Red Bull. Они оба очень быстры, мы очень довольны их работой. Лично я надеюсь, что Даниил и Пьер останутся с нами в сезоне-2020. Выбор должен быть объявлен после Гран-при Мексики», — приводит слова Тоста GrandPX.news.

Toro Rosso является дочерней командой Red Bull. Со следующего сезона команда будет называться Alpha Tauri.

Ранее сообщалось, что команда Квята Toro Rosso сменит название.