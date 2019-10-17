СМИ: Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство «Манчестер Юнайтед» начали переговоры о возможном сотрудничестве.
СМИ: Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед»
  • © Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Tuttosport, 52-летний Массимилиано Аллегри в скором времени может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже сели за стол переговоров.

В настоящее время главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Уле-Гуннар Сульшер. Под его руководством команда набрала девять очков после стартовых восьми туров и занимает 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить