СМИ: Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство «Манчестер Юнайтед» начали переговоры о возможном сотрудничестве.

Как сообщает Tuttosport, 52-летний Массимилиано Аллегри в скором времени может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже сели за стол переговоров.

В настоящее время главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Уле-Гуннар Сульшер. Под его руководством команда набрала девять очков после стартовых восьми туров и занимает 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу.