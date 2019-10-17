СМИ: Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед»
- © Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает Tuttosport, 52-летний Массимилиано Аллегри в скором времени может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже сели за стол переговоров.
В настоящее время главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Уле-Гуннар Сульшер. Под его руководством команда набрала девять очков после стартовых восьми туров и занимает 12-ю строчку.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу.