СМИ: «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в сферу интересов «Барселоны».
СМИ: «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает El Mundo Deportivo, «Барселона» заинтересована в приобретении 21-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. По информации источника, каталонцы рассматривают англичанина в качестве замены Луису Суаресу.

Контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Форвард является воспитанником английского клуба.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч десятого тура Примеры «Барселона» — «Реал».

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