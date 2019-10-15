СМИ: «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу
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Как сообщает El Mundo Deportivo, «Барселона» заинтересована в приобретении 21-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. По информации источника, каталонцы рассматривают англичанина в качестве замены Луису Суаресу.
Контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Форвард является воспитанником английского клуба.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч десятого тура Примеры «Барселона» — «Реал».