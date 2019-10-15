СМИ: «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает El Mundo Deportivo, «Барселона» заинтересована в приобретении 21-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. По информации источника, каталонцы рассматривают англичанина в качестве замены Луису Суаресу.

Контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Форвард является воспитанником английского клуба.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч десятого тура Примеры «Барселона» — «Реал».