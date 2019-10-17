Сон Хын Мин рассказал о жёсткости, с которой футболисты КНДР играли против сборной Южной Кореи
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«Жаль, что не победили, но игра была настолько жестокой, что возвращение без травм уже подвиг. Соперник играл на грани, нам доставалось очень сильно», — цитирует футболиста L'Equipe.
Сборные Северной и Южной Кореи встретились в рамках отбора на чемпионат мира — 2022.
Ранее сообщалось, что футбольные сборные Северной и Южной Кореи сыграли друг с другом впервые за 29 лет.