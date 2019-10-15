Сборные Северной и Южной Кореи сыграли в футбол впервые за 29 лет

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В рамках азиатской части отбора к чемпионату мира по футболу — 2022 в Пхеньяне сыграли сборные Северной и Южной Кореи.
Сборные Северной и Южной Кореи сыграли в футбол впервые за 29 лет
  • РИА Новости

Сегодня на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне на поле вышли сборные Северной и Южной Кореи, для которых этот поединок стал первой встречей за 29 лет. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, на стадионе нет зрителей. Власти Северной Кореи не пустили в страну южнокорейских болельщиков и журналистов. Данные о пустом стадионе были предоставлены чиновниками Азиатской футбольной конфедерации.

КНДР пообещала передать запись матча южнокорейской делегации до её отлета из страны в среду.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции.

 

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