Сборные Северной и Южной Кореи сыграли в футбол впервые за 29 лет

В рамках азиатской части отбора к чемпионату мира по футболу — 2022 в Пхеньяне сыграли сборные Северной и Южной Кореи.

Сегодня на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне на поле вышли сборные Северной и Южной Кореи, для которых этот поединок стал первой встречей за 29 лет. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, на стадионе нет зрителей. Власти Северной Кореи не пустили в страну южнокорейских болельщиков и журналистов. Данные о пустом стадионе были предоставлены чиновниками Азиатской футбольной конфедерации.

КНДР пообещала передать запись матча южнокорейской делегации до её отлета из страны в среду.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции.