Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции

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Министр по делам молодёжи и спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала от Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) наказать сборную Турции за воинское приветствие.
Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции к команде соперника», — написала Марасиняню в Twitter.

Футболисты сборной Турции продемонстрировали воинское приветствие во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с командой Франции (1:1).

Ранее сообщалось, что Минспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом.

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