Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции
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«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции к команде соперника», — написала Марасиняню в Twitter.
Футболисты сборной Турции продемонстрировали воинское приветствие во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с командой Франции (1:1).
Ранее сообщалось, что Минспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом.