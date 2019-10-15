Минспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом

Министр спорта Болгарии Красен Кралев заявил, что правительство страны приостановило отношения с Болгарским футбольным союзом и требует отставки президента организации Борислава Михайлова.

«С учётом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов дал распоряжение приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на уходе Михайлова не только из-за вчерашних событий, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к этому», — цитирует ТАСС Кралева.

Сборная Болгарии в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 уступила команде Англии со счётом 0:6. Матч несколько раз был остановлен из-за расистских выкриков с трибун.

Ранее Кейн заявил, что сборная Англии могла отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расизма.