Кейн заявил, что сборная Англии могла отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расизма

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Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн прокомментировал поведение трибун в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с командой Болгарии (6:0).
Кейн заявил, что сборная Англии могла отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расизма
  • © David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de
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«Расизм недопустим. Я считаю, что наказание за это должно быть более строгим. Мы, как команда, держимся вместе, мы проявили единство. В перерыве обсуждали ситуацию. Коллективно решили, что будем продолжать играть. Если бы кто-то из нас не захотел выйти на поле, мы бы не стали продолжать», — цитирует Кейна Evening Standard.

Арбитр матча Болгария — Англия дважды останавливал матч в концовке первого тайма из-за расистских выкриков с трибун.

Ранее сообщалось, что сборная Англии забила шесть безответных мячей Болгарии в отборе на ЧЕ-2020.

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