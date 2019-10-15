Кейн заявил, что сборная Англии могла отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расизма
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«Расизм недопустим. Я считаю, что наказание за это должно быть более строгим. Мы, как команда, держимся вместе, мы проявили единство. В перерыве обсуждали ситуацию. Коллективно решили, что будем продолжать играть. Если бы кто-то из нас не захотел выйти на поле, мы бы не стали продолжать», — цитирует Кейна Evening Standard.
Арбитр матча Болгария — Англия дважды останавливал матч в концовке первого тайма из-за расистских выкриков с трибун.
Ранее сообщалось, что сборная Англии забила шесть безответных мячей Болгарии в отборе на ЧЕ-2020.