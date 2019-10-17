Ковалёв: думаю, смогу драться ещё два года
- Reuters
«Думаю, смогу драться ещё два года, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры. Я очень мотивирован одержать победу над Альваресом, потому что после неё передо мной откроются новые возможности», — приводит слова россиянина boxingnews24.
Ковалёв проведёт бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что в контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше.