Ковалёв: думаю, смогу драться ещё два года

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился планами на ближайшее будущее.

«Думаю, смогу драться ещё два года, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры. Я очень мотивирован одержать победу над Альваресом, потому что после неё передо мной откроются новые возможности», — приводит слова россиянина boxingnews24.

Ковалёв проведёт бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше.