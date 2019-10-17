Ковалёв: думаю, смогу драться ещё два года

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился планами на ближайшее будущее.
Ковалёв: думаю, смогу драться ещё два года
  • Reuters

«Думаю, смогу драться ещё два года, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры. Я очень мотивирован одержать победу над Альваресом, потому что после неё передо мной откроются новые возможности», — приводит слова россиянина boxingnews24.

Ковалёв проведёт бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше.

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