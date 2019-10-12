В контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше

Эгис Климас, менеджер российского чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва, рассказал о нюансах договора на поединок своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

«В контракте на этот поединок нет пункта о реванше ни с одной, ни с другой стороны. Думаю, Ковалёв победит. Этот бой будет как шахматная партия. Альварес пойдёт работать на ближнюю дистанцию, а у Ковалёва будет задача не допускать его джебом. Посмотрим, у кого лучше джеб, а у кого — работа по корпусу», — сказал Климас в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

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