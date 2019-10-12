В контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше

Короткая ссылка
Эгис Климас, менеджер российского чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва, рассказал о нюансах договора на поединок своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
В контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше
  • AFP

«В контракте на этот поединок нет пункта о реванше ни с одной, ни с другой стороны. Думаю, Ковалёв победит. Этот бой будет как шахматная партия. Альварес пойдёт работать на ближнюю дистанцию, а у Ковалёва будет задача не допускать его джебом. Посмотрим, у кого лучше джеб, а у кого — работа по корпусу», — сказал Климас в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее экс-чемпион мира по боксу рассказал, как находит деньги на проведение детских турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить