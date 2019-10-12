Экс-чемпион мира по боксу рассказал, как находит деньги на проведение детских турниров

Чемпион мира по боксу 2001 года Андрей Гоголев рассказал о проблемах в спорте в родном Нижнем Новгороде.

«В Нижнем Новгороде бокс не развивается. За 12 лет губернатор Валерий Шанцев не построил ни одной школы. А министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, в команде которого играют десять иностранцев, на чьё содержание выделяется 200 млн рублей из нашего бюджета, всех зовёт на матчи с девизом «Пошли болеть за наших!». А наших там нет. Детский бокс в городе тоже никак не развивается. Я организую здесь практически все мероприятия. Итак, рассказываю, как мы турниры проводим: паришь коммерсанта в бане, если ты с ним в тёплых отношениях, то в лучшем случае можно получить какие-то деньги. С 21 по 25 октября буду проводить турнир — финансирования нет, до этого проводил — тоже деньги собирали сами. Думаете, Министерство спорта России помогает? Нет, так как соревнования не входят в бюджет календарного плана. Что нужно для включения? Заявление. Мы пишем, а дальше что? «Проведите турнир на свои деньги, мы потом вернём». Порочный круг. Сейчас ребятам, чтобы вырваться в большой спорт, нужны огромные деньги», — приводит слова Гоголева News.ru.

Ранее сообщалось, что Магомедалиева стала финалисткой ЧМ по боксу.