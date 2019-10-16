Хачанов о первом матче на Кубке Кремля: в голове хаос

Россиянин Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над немцем Филиппом Кольшрайбером в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

«В голове хаос. Весь матч сдерживался — обидно, когда проигрывал на тай-брейке», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Он также выразил уважение своему сопернику и отметил, что эта победа для него многое значит, так как он уступал Кольшрайберу в последних трёх матчах.

«У нас всегда такие тяжёлые матчи. Рад, что смог выиграть.

Что касается моей игры, то первые круги все входные, нужно постараться войти, и это позитивно в какой-то степени, потому что я успел наиграться», — добавил Хачанов.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.