ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

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Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ
  • © cska-hockey.ru

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. У хозяев единственную шайбу забросил Андре Петерссон.

В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана уступил рижскому «Динамо» (3:4 ОТ), а «Сочи» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (3:4 ОТ).

Ранее две шайбы Никиты Сошникова принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Витязем» в матче КХЛ.

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