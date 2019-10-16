ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. У хозяев единственную шайбу забросил Андре Петерссон.

В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана уступил рижскому «Динамо» (3:4 ОТ), а «Сочи» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (3:4 ОТ).

Ранее две шайбы Никиты Сошникова принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Витязем» в матче КХЛ.