Две шайбы Сошникова принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Витязем» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Салавата Юлаева» дважды забил Никита Сошников.

«Витязь» ответил голом Миро Аалтонена.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил СКА в матче КХЛ.