Две шайбы Сошникова принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Витязем» в матче КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Салавата Юлаева» дважды забил Никита Сошников.
«Витязь» ответил голом Миро Аалтонена.
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил СКА в матче КХЛ.
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