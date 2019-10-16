Александрова: за боксом и фигурным катанием не слежу, от футбола — далека

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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, за какими видами спорта она следит помимо тенниса.
Александрова: за боксом и фигурным катанием не слежу, от футбола — далека
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«За боксом вообще не слежу. Фигурное катание? Нет, постоянно слежу только за теннисом. Ещё немного интересен хоккей, потому что им занимается брат, а сестра держит в курсе баскетбольных событий. Честно говоря, от футбола я тоже далека. Как и все, смотрела матчи чемпионата мира прошлого года, но не более того», — сказала Александрова в интервью RT.

Ранее Александрова призналась, что с удовольствием сыграла бы в теннис на «Газпром Арене».

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