Александрова: за боксом и фигурным катанием не слежу, от футбола — далека
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«За боксом вообще не слежу. Фигурное катание? Нет, постоянно слежу только за теннисом. Ещё немного интересен хоккей, потому что им занимается брат, а сестра держит в курсе баскетбольных событий. Честно говоря, от футбола я тоже далека. Как и все, смотрела матчи чемпионата мира прошлого года, но не более того», — сказала Александрова в интервью RT.
Ранее Александрова призналась, что с удовольствием сыграла бы в теннис на «Газпром Арене».