Александрова: за боксом и фигурным катанием не слежу, от футбола — далека

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, за какими видами спорта она следит помимо тенниса.

«За боксом вообще не слежу. Фигурное катание? Нет, постоянно слежу только за теннисом. Ещё немного интересен хоккей, потому что им занимается брат, а сестра держит в курсе баскетбольных событий. Честно говоря, от футбола я тоже далека. Как и все, смотрела матчи чемпионата мира прошлого года, но не более того», — сказала Александрова в интервью RT.

Ранее Александрова призналась, что с удовольствием сыграла бы в теннис на «Газпром Арене».