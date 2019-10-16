Александрова: с удовольствием сыграла бы в теннис на «Газпром Арене»
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«Конечно! Я бы с удовольствием выступила, если бы в России проходил ещё один теннисный турнир. Запомнился Ladies Trophy, Кубок Кремля сейчас проходит на новой арене, которая мне тоже очень понравилась. Если соревнования будут ещё где-то, то с удовольствием приеду, хотя бы просто ради того, чтобы посмотреть на новое место», — сказала Александрова в интервью RT.
Ранее Александрова обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.