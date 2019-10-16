В СБР отреагировали на решение Подчуфаровой сменить спортивное гражданство

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
В СБР отреагировали на решение Подчуфаровой сменить спортивное гражданство
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

По его словам, также пришло письмо от Федерации биатлона Словении с просьбой разрешить Подчуфаровой выступать за их национальную команду. Он отметил, что больших противоречий в заявлении усмотрено не было.

«Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении. Решение зависит не только от Ольги Подчуфаровой, или от Словении, или от СБР. При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU», — сказал Драчёв.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. 

Ранее сообщалось, что Подчуфарова будет выступать за сборную Словении по биатлону.

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