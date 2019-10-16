Отец Черышева уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» объявил об отставке с поста главного тренера Дмитрия Черышева, который является отцом полузащитника сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

Об этом сообщает официальный сайт нижегородского коллектива.

Черышев-старший возглавлял команду с июля 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством «Нижний Новгород» занял четвёртое место в ФНЛ и вышел в стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге, но уступил самарским «Крыльям Советов». В этом сезоне после 17 туров коллектив находится на 11-й строчке в ФНЛ, набрав 21 очко.

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